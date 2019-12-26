بالفيديو: أصالة تثير الجدل بتصرفها مع إعلامي شهير

أحدثت الفنانة السورية أصالة ضجة جديدة بعد ظهورها في مقطع فيديو برفقة مقدم البرامج الكويتي حمد العلي المعروف باسم حمد قلم.

وتناقل المقطع المصور عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدت فيه الفنانة وهي تقف إلى جانب المذيع واضعة رأسها على كتفه وملتصقة به.

وأشار الأخير إلى أنه يفضل الفيديوهات ولا يحب الصور فيما سألته عما إذا كان يبدي إعجابه بأكسسوار تزين به شعرها.

كما ظهرت في جزء آخر من الفيديو وهي تمسك بذارعه وتغني برفقته. وتعرضت على إثر ذلك للكثير من الانتقادات حيث أعرب عدد من المتابعين عن استغرابهم قيامها بهذا التصرف.