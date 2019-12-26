ردت الموديل السعودية وعارضة الأزياء، ريم الصانع على عارضة الأزياء الأمريكية “تيدي كوينليفان”، وذلك عقب استنكارها القبض على الفتيات السعوديات مما عرضها لهجوم من السعوديين. ريم طلبت منها عدم التدخل في شؤون النساء السعوديات، قائلة لها: “يا لك من بطلة ليس هناك حاجة للدفاع عن النساء السعوديات نحن سنقوم بذلك شكرا لك”.

ورغم الآراء المختلفة بين المغردين إلا أن بعض السعوديين اتهموا الفتيات اللاتي يتصدرن محركات البحث ببحثن عن الشهرة فقط.

والجدير بالذكر أن بالأمس قامت شرطة الرياض بضبط (9) مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريم الصانع رداً على عارضة أزياء أجنبية: السعوديات لسنَ في حاجة إلى من يدافع عنهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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