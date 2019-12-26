شاهد: رقص شوق الهادي في زفاف صديقتها يقلب مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر فيديو رقص شوق الهادي في زفاف صديقتها عبر مواقع السوشيال ميديا محدثاً ضجة كبيرة بسبب عفوية النجمة الكويتية الشابة في المقطع الذي نشرته بنفسها أولاً عبر حسابها على “سناب شات” ليتداوله محبوها لاحقاً.

وكانت شوق الهادي ترتدي فستان سهرة باللون الأزرق الملكي بدون أكمام مع تنورة فضفاضة من الشيفون حيث ظلت ترقص بعفوية وهي في حالة من السعادة.

وتعرضت النجمة الكويتية مؤخراً لحالة تنمر عبر “انستقرام”، حين كتبت لها إحدى متابعاتها: “كل عام وأنت بخير أيتها المطلقة”، مما جعل شوق الهادي تعلق بمقطع فيديو أكدت من خلاله أنها لا تتضايق من كلمة “مطلقة” ولا تشعر عند سماعها بإهانة أو سباب أو أي معنى سلبي لأنها قد مرت بالفعل بالكثير في حياتها وأصبحت تركز فقط على حياتها العائلية وسلامها النفسي ولا يهمها كلمات المتنمرين السامة.