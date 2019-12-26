شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مجلة 'فوربس' تكشف عن ثروات المطربين العالميين والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 كشفت مجلة "فوربس" عن ثروات المطربين العالميين، حيث جاء في المرتبة الأولى دكتور دري (أندريه روميل)، الذي تمكن من جمع ثروة قدرها 950 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن تايلور سويفت احتلت المرتبة الثانية وبلغت ثروتها 825 مليون دولار، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بيونسيه وتقدر أرباحها بـ685 مليون دولار. وجاءت فرقة "يو2" في المرتبة الرابعة بأرباح بلغت 675 مليون دولار، وحل مغني الراب "ديدي" في المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 605 ملايين دولار. Advertisements وحصل المغني إلتون جون على أرباح قدرها 565 مليون دولار في المرتبة السادسة، وفي المرتبة السابعة جاء المغني "جاي زي" بأرباح بلغت 560 مليون دولار. وحل المغني بول مكارتني في المرتبة الثامنة بأرباح 535 مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة قبل الأخيرة حلت المغنية كاتي بيري بأرباح بلغت 530 مليون دولار. وجاءت في المرتبة الأخيرة المغنية ليدي غاغا بأرباح بلغت 500 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. مجلة 'فوربس' تكشف عن ثروات المطربين العالميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.