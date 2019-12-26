ديزني تحذف مشهدا لقبلة مثلية من "حرب النجوم" في سنغافورة









اسماء السيد - حذفت شركة ديزني مشهدا قصيرا لامرأتين تقبلان بعضهما من النسخة السنغافورية لأحدث أفلام "حرب النجوم".

ويحتوي "ذا رايز أوف سكايووكر" على أول قبلة مثلية في تاريخ السلسلة - وصفها نقاد بأنها "ومضة قصيرة لامرأتين تقبلان بعضهما ضمن مجموعة من الشخصيات".

لكن المشهد حذف في النسخة السنغافورية.

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في سنغافورة لـ "بي بي سي" إن ديزني حذفت المشهد حتى لا يندرج الفيلم تحت تصنيف عمري أعلى.

وقال المتحدث بإسم الهيئة إن "مقدم الطلب حذف مشهداً قصيراً يتطلب وفقاً دليل التصنيفات تصنيفاً أعلى".

ودون القبلة، يصنف الفيلم في مستوى PG13"" في سنغافورة.

EPA

ومن غير الواضح إذا ما كانت ديزني - مالكة شركة "لوكاس فيلم" منتجة "حرب النجوم" - حذفت المشهد في بلدان أخرى. ويقال إن المشهد عرض في الصين ولكن ليس في الشرق الأوسط.

ولم تستجب ديزني لطلبات "بي بي سي" للتعليق على الأمر.

وتصنف الأفلام في سنغافورة تحت ستة أصناف:

G (العام).

Advertisements

PG (توجيه الأهل).

(توجيه الأهل لمن هم دون 13 عاماً).

NC16 (يمنع للأطفال تحت سن الـ 16).

M18 (مخصص لمن هم فوق سن الـ 18).

R21 (مخصص لمن هم فوق سن الـ 21).

وليس من الواضح ما هو التصنيف الذي كان سيحصل عليه الفيلم إذا كان مشهد القبلة المثلية مدرجاً. وصنف الفيلم الرومانسي - الكوميدي السابق لمثلي الجنس المراهق، Love Simon ، في تصنيف R21 من قبل هيئة تطوير وسائل الإعلام.

بالمقارنة، حصل Love Simon على تصنيف PG13 على موقع IMDB.

وقد تم عرض Brokeback Mountain، الذي يضم اثنين من رعاة البقر مثليي الجنس، في سنغافورة في عام 2006 - ولكن تم وضعه ضمن قائمة R21.

ولا تعترف سنغافورة بزواج المثليين وتعد العلاقة الجنسية المثلية غير قانونية - على الرغم من عدم فرض القانون.

وتوجد نوادٍ وحانات للمثليين في سنغافورة، بالإضافة إلى "مسيرة سنوية للفخر".

وفي 2018، فاز رجل مثلي سنغافوري في دعوى تاريخية تسمح له بتبني طفل شارك في إنجابه عن طريق أم بديلة.