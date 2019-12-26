داليدا خليل: ميلاد لبنان يحمل معناه الحقيقي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حلّت الممثلة اللبنانية النجمة داليدا خليل ضيفة الإعلامية رابعة الزيات عبر شاشة الجديد في حلقةٍ خاصة بمناسبة عيد الميلاد، وتحدثت عن خصوصية هذا العيد والمعاني السامية التي يحملها من صلاة وخشوع وأعمال خيرية.

واعتبرت أنّ الميلاد هذا العام جاء مختلفاً إلى اللبنانيين، فالأزمة الاقتصادية وحّدت شملهم لمواجهتها، حيث حمل العيد معناه الحقيقي عندما اجتمع الشعب اللبناني تحت شعار العطاء، ووقف الإنسان إلى جانب أخيه عبر مساندته معنوياً وماديّا في هذه الظروف الصعبة. بعيداً عن المظاهر والقشور والتفاصيل. حيث كانت المحبة بارزة يقيم المحبة والتواضع والتجرّد من الكماليات التي جعلت للعيد نكهة مختلفة وجميلة تشبه في مضمونها رسالة السيد المسيح.

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ووجّهت رسالة إلى متابعيها مشددة على ضرورة العطاء والوقوف إلى جانب الناس المحتاجة ولو حتى بتفاصيل ماديّة بسيطة او بابتسامة معنوية، معتبرة أن الزينة والهدايا والسهرات لا تجسّد معاني عيد الميلاد المجيد بقدر ما تجسّدها مفاهيم المحبة والتعاضد الاجتماعي.

وأشارت لقول مأثول للأم تيريزا: "لو ليس هناك سلام، فذلك لأنا نسينا أننا أخوة بعضنا لبعض". فاعتبرت أنّ على اللبنايين أن يتذكروا انسانيتهم دائما ويعرفوا أنّ العطاء هو الأهم.

من جهة أخرى، انتهت "خليل" مؤخراً من تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "سرّ" تتطل فيه إلى جانب القدير بسام كوسا والممثلين باسم مغنية، فادي ابراهيم، وسام حنا، دانا مرديني، رواد عليو وغيرهم وهو من إخراج مروان بركات، ومن تأليف مؤيد النابلسي وسيبدأ عرضه عبر إحدى الشاشات العربية خلال الفترة المقبلة.

