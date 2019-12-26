شكرا لقرائتكم خبر عن "نصيبى وقسمتى".. أحدث أغانى ألبوم مصطفى حجاج الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم بأغنية جديدة يتضمنها ألبوم مصطفى حجاج الجديد الذى يحمل اسم "هتزهزه"، الأغنية بعنوان "نصيبى وقسمتى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يويتوب.

كان مصطفى حجاج قد طرح مؤخرًا أغنية "يا مصطفى يا مصطفى"، وهى سابع أغنية من ألبوم "هتزهزه"، وهي السياسة الجديدة التى يتبعها منتجه هاني محروس فى طرح ألبوم مصطفى حجاج "هتزهزه" عن طريق طرح أغنية جديدة كل أسبوع، وأكد هاني محروس أن هذه السياسة الجديدة هي الطريقة الأفضل لنشر أغاني الألبوم بشكل عادل دون أن تُظلم أغاني عن غيرها فى نفس الألبوم.

ألبوم "هتزهزه" استغرق مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية كانت من خلال أغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعى ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

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كما أيضًا يستعد مصطفي لإحياء عدد من حفلات ليلة رأس السنة، الأولى حفل غنائي مع المطرب اللبناني عاصي الحلاني في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، والثانية حفل غنائي مع نجوم الأغنية الشعبية هما محمود الليثي، وأحمد شيبة في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم حجاج خلال الحفل عددا من أغانيه التى اشتهر بها، منها: "خطوة، زحمة حياتى، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، أنا بتقطع من جوايا، اللى يقدر يتقدر، 100 وش"، وغيرها.

يذكر أن الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم قدّم العديد من الأغاني الناجحة لنجوم الغناء، منهم تامر حسني، ومحمد فؤاد، ورامي جمال، ومدحت صالح، وهشام عباس، وجنات، وسوما، وتامر عاشور، ومحمد عدوية، ومصطفي حجاج، ومحمد شاهين، وكارمن سليمان، وسامو زين، وفيروز أركان. وغيرهما.