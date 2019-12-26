شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 أعمال غنائية يمنية خلال العام 2019 والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019

أثرت الحرب على النشاط الفني في اليمن بشكل كبير، واضطر كثير من الفنانين إلى مغادرة البلد بحثا عن بيئة تمكنهم من مواصلة نشاطهم.



ونستعرض، فيما يلي أبرز خمسة أعمال فنية خلال العام 2019:

ـ ما صار إلا الخير.. سهى المصري

الفنانة اليمنية الصاعدة، ونجمة "ذا فويس" في الموسم السابق، سهى المصري، سجلت عمل فني جديد مطلع العام 2019.

الأغنية حملت عنوان: ما صار إلا الخير

كلمات: خالد المريخي.

ألحان: الموسيقار السعودي الدكتور طلال

توزيع: وجدي فؤاد

إخراج: عصام نصار

إشراف عام: خالد أبو منذر.

ـ أبشرك يا سالم.. الموسيقار أحمد فتحي

أبرز عمل فني غنائي كان للموسيقار اليمني، أحمد فتحي، والذي أصدر كليبه الجديد تحت عنوان "أبشرك يا سالم".

العمل جمع بين جودة الكلمات وجمال اللحن وعذوبة الصوت.

من كلمات: أحمد عوض باكر

ألحان: أحمد فتحي

توزيع: عادل إبراهيم

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كورال: الفريق اليمني في القاهرة.

ـ كفى كفى.. حسن محب

من الأعمال الغنائية الجديدة في العام 2019، "كفى كفى" للفنان حسين محب.

الأغنية من كلمات: عبد الله محمد شريف

ألحان: مروان كامل.

ـ والله لو يقطعوا رأسي.. حسن محب

إلى جانب "كفى كفى" صدر للفنان حسين محب هذا العام عمل غنائي آخر، على شكل دويتو مع الفنانة التونسية "مروى قريعة".

ونال الدويتو الغنائي الذي نشره الفنان محب في قناته على منصة اليوتيوب شهرة واسعة بالوطن العربي.

ـ تعال تشوف.. بلقيس فتحي

حققت هذه الأغنية للفنانة بلقيس فتحي نسبة مشاهدات عالية، عبر صفحة الفنانة في موقع يوتيوب، حيث تجاوزت الـ15 مليون مشاهدة خلال شهر.

الأغنية من كلمات: الشاعر سمير المجاري

ألحان: مروان أصيل

توزيع: رشيد محمد علي

إخراج: عبد الرشيد بديوي

إشراف عام: عصام حميش