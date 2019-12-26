بنات النجوم يرثن الجمال عن آبائهن وأمهاتهن.. شاهدي واحكمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ظهرت بنات نجوم ونجمات الفن خلال عام 2019 بطريقة أكثر فاعلية وحضورا في المناسبات الفنية، برفقة آبائهن وأمهاتهن، وخطفن الأضواء في تلك الفعاليات والمهرجانات، فمنهن من ظهرن لأول مرة وأخريات تغيرت ملامحهن بعدما ظهرن في صغرهن ثم اختفين عن أنظار الجمهور ليعدن وهن في مرحلة الشباب، ليؤكد الكثيرون أنهن ورثن الجمال عن والديهم.

وكانت فاطمة وفريدة ابنتا الفنان الكوميدي محمد هنيدي، من أكثر الفتيات اللاتي خطفن الأضواء خلال مشاركتهما والدهم تكريمه في مهرجان الجونة، بعد سنوات من حرص هنيدي على عدم إظهارهما برفقة زوجته أيضا، لكنه فاجأ الجمهور بعدما طالبوه في مناسبات عديدة بإظهار أبنائه لهم، فكانوا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عندما خروجوا للعلن لأول مرة.

كما كانت لي لي ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي حديث المتابعين فور ظهورها لأول مرة شابة مؤخرا في إحدى المقابلات التلفزيونية، وكشفت عن موهبتها الفنية في الرسم، لافتة إلى أن والدها ساعدها في تطوير موهبتها، غير أنه بعد ظهورها بدأت تنهال على صورها المقارنات في الشبه بينها وبين والدتها.

وأحدثت ناريمان ابنة الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنان وحسن يوسف تفاعلا واسعا بعد ظهورها مع والدها مؤخرا في حفل توزيع جوائز نايل دراما، وأطلت وهي تساعد والدها الكبير في العمر وتسانده في المشي، وفي يده الأخرى عصاة.

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وصدمت أهيتاب ماجد المصري الجمهور بصورها المنتشرة بسبب جمالها وجاذبيتها علما أن ماجد حرص بشكل كبير أيضا على عدم إبرازها على الإعلام.

وحظيت ملك ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي باهتمام الجمهور بعدما ظهرت في أحد عروض الأزياء، وأثارت الصورة إعجاب المتابعين بسبب جمال ابنة الفنانة المصرية، وتبين أنها تعمل في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات المصرية، وعلق الكثيرون أنها ورثت بعض ملامح والدتها، خاصة من ناحية الطول والرشاقة، فيما رأى البعض أنها أكثر جمالا منها.

ومن بين بنات النجمات والنجوم اللاتي أحدثن تفاعلا واسعا فور نشر صورهن ابنتا الفنانة رانيا يوسف، وهما ياسمين ونانسي، حيث تحرص والدتهما على التقاط الصور معهما بين الحين والآخر.

وأكثر ما يلفت انتباه المتابعين عند نشر صور بنات النجوم هو مدى التشابه في الملامح مع آبائهن أو أمهاتهن، وهو ما كان ظاهرا عند بعضهن.