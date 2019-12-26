شكرا لقرائتكم خبر عن "الخطة العامية" الاسم النهائى لفيلم على ربيع الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت العديد من الأخبار مؤخرًا حول النية في تغيير اسم فيلم علي ربيع الجديد من "الخطة العامية" إلى اسم جديد هو "العتب على النظر"، وذلك بالتزامن مع تصوير الفيلم حاليًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة الفيلم بجانب على ربيع مجموعة من النجوم منهم غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن.



على ربيع

على ربيع بدوره نفى تلك الأخبار، حيث أكد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا نية على الإطلاق لتغيير اسم الفيلم خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنهم منذ أن استقروا على اسم "الخطة العامية" كاسم للفيلم ولا توجد لديهم نية لتغييره.

يذكر أن على ربيع قام مؤخرًا بتصوير عدة مشاهد له ما بين طريق إسكندرية الصحراوى وبولاق قبل أن ينتقل هذا الأسبوع إلى وسط البلد حيث صور فيها عدة مشاهد مع الفنانة غادة عادل.

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فيلم "الخطة العامية" من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، وتدور قصة الفيلم حول محاولة على ربيع سرقة بنك، من خلال الشخصية المختلفة الذي يلعبها.

على جانب الآخر يستعد على ربيع لبدء تصوير مسلسل "وصل أمانة" الذي سيقوم بتصويره خلال شهر يناير المقبل، ويشاركه في البطولة الفنان مصطفى خاطر حيث يظهرا معاً للمرة الأولي في الدراما بعد سنوات من العمل معاً في "مسرح مصر"، وذلك تمهيداً لعرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2020.