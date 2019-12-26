أول صورة للممثل التركي مراد يلدريم في فيلم "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب محمد مهران عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع الفنان مراد يلدريم من كواليس تصوير فيلمهما "ماكو".

وكتب مهران في تعليقه على الصورة: "مع السوبر ستار مراد يلدريم".

ويشارك حاليًا الممثل التركي مراد يلدريم، في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته: بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض.

ويعد الفيلم أول تجربة في مصر للممثل التركي الشهير، الذي يعرف في المنطقة العربية باسم "أمير"، وهو اسم السخصية التي قدمها في المسلسل الشهير "عاصي".