بالفيديو| عبدالفتاح الجريني يطرح "لفة" احتفالا بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: طرح الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، أحدث كليباته "لفة" عبر يوتيوب. "لفة" من كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن، الكليب يعرض بالتزامن مع احتفالات الكريسماس. Advertisements كما يستعد الجرينى لطرح أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعى، والملحن وليد سعد، والموزع رامي المصري. يذكر أن آخر أعمال عبدالفتاح الجرينى كليب "إحنا أفريقيا "، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، ومكساج وماستر محمد صقر، والتي تم طرحها في الصيف الماضي وقت انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.

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