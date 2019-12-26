خالد بن الوليد يجبر يوسف شعبان على العودة للتمثيل بعد الاعتزال

الخميس 26 ديسمبر 2019

يواصل الفنان الكبير يوسف شعبان تحضيراته للشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل التاريخى "سيف الله "، عن حياة خالد بن الوليد والحروب التى خاضها، والمأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، من إنتاج شركة سينرجي.



وتعاقد شعبان رسميا على المسلسل خلال الأيام الماضية وذلك بعد إعجابه بالشخصية التى يقدمها، على حد قوله، وهو الأمر الذى جعله يتراجع عن قرار الاعتزال، والذى سبق وأعلن عنه منذ فترة.

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وأكد شعبان أنه لاحظ الدقة التاريخية والاعتماد على مصادر موثوقة منذ قراءته الحلقة الأولى، مشيرا إلى أن خبرته في المسلسلات الدينية والتاريخية تجعله يستطيع الحكم على جودة تنفيذ العمل، فضلا عن تشجيع المخرج رؤوف عبد العزيز له، صاحب الأعمال التليفزيوينة السابقة المميزة، لافتا إلى أنه عقد مع المخرج عدة جلسات سابقة، وتبين له أنه على قدر كبير من الحماس لتقديم عمل تاريخى مختلف.

يذكر أن مسلسل "سيف الله" من بطولة النجم عمرو يوسف ويوسف شعبان وعدد كبير من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعا، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجى.