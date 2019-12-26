افتتاح الدورة الثانية من معرض «الشارقة – اليابان»

* يشمل المعرض أعمالاً تركيبية تعرض في بيت الشامسي في ساحة الفنون، تتضمن عمل يوكو موهري

الشارقة: تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2019، الدورة الثانية من معرض «الشارقة – اليابان»، والذي يقام في الفترة بين 20 ديسمبر (كانون الأول) 2019 و15 فبراير (شباط) 2020 تحت عنوان «تراكيب الرنين... فن الصوت والأداء الياباني»، وهو من تقييم يوكو هاسيكاوا، المدير الفني لمتحف الفن المعاصر في طوكيو.

يجمع المعرض أعمال ستة فنانين هم: مين تاناكا، ميراي مورياما، توموكو سوفاج، يوكو موهري، هاياشي إيتيتسو، وكييتشيرو شيبويا، حيث يقدمون مجموعة من عروض الأداء والأعمال التركيبية القائمة على الصوت والموسيقى، والتي تقدم تصورًا للعلاقات الجديدة التي تربط الكائنات الحية ببيئتها المادية النسبية والطبيعية.

يشمل المعرض أعمالاً تركيبية تعرض في بيت الشامسي في ساحة الفنون، تتضمن عمل يوكو موهري التي تستخدم أشياء من الحياة اليومية وأجزاء من الآلات المعاد تشكيلها بهدف فهم الصلات والتأثيرات غير المرئية بين الآلة والإنسان، وعمل توموكو سوفاج الذي يُظهر تسجيلاً صوتيًا مضخمًا لكتلة كبيرة من الجليد الذائب ببطء، مركزًا على التجارب المهمشة غالبًا في السمع والاستماع إلى جانب صور أكثر تقليدية لخطر التغير المناخي الذي يلوح في الأفق.

كما يضم المعرض عروض أداء في الموسيقى والرقص والأدب، حيث يشمل يوم الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول) 2019. عرضي أداء، الأول لميراي مورياما بعنوان «استقراء المكفوفين - المبصرين» ويقام في معهد الشارقة للفنون المسرحية، حيث يقرأ الفنان فيه نصوصًا من رواية«العمى»لخوسيه ساراماغو الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1998. محاولا إعادة النظر فيما يجب رؤيته حقًا في العصر الحديث المتسم بالغموض، والثاني لتوموكو سوفاج ويقام في جمعية المسرحيين الإماراتيين.

أما يوم الجمعة 24 يناير (كانون الثاني) 2020 فيقدم هاياشي إيتيتسو في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عرضًا موسيقيًا للعزف على الطبل الياباني التقليدي، فيما يقدم مين تاناكا يوم الخميس 30 يناير 2020 عرضًا بعنوان «لوكاس فوكاس» يبحث خلاله دور ووظيفة الرقص في المجتمعات المعاصرة.

أما الفنان كييتشيرو شيبويا فيقدم يوم الجمعة 31 يناير 2020 في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أوبرا آلية بعنوان «جمال مخيف»، يؤديها روبوت يطلق عليه «ألتر3»، حيث يستكشف الأداء العلاقة بين الإرهاب والجمال وخوف البشرية من أن تصبح زائدة عن الحاجة في المستقبل.

معرض «الشارقة - اليابان» هو جزء من تعاون يمتد لأربع سنوات مع القيمة يوكو هاسيكاوا، التي تشغل منصب المدير الفني لمتحف الفن المعاصر في طوكيو.

عملت هاسيكاوا على تقييم الكثير من المعارض الدولية وشغلت منصب المدير الفني لبينالي إسطنبول 7 (2001)؛ وقيم مساعد لبينالي شنغهاي 4 (2002)؛ والمفوض بأعمال الجناح الياباني في بينالي فينيسيا 50 (2003)؛ وقيم مساعد لبينالي سيول الدولي 4 (2006)؛ والمستشار الفني لبينالي فينيسيا 12 الخاص بفن العمارة (2010)؛ وقيم مساعد لبينالي ساو باولو(2010)، وقيّمة بينالي الشارقة 11.

تضم قائمة معارضها التقييمية المستقلة: «منطاد الاختبار» (2006) في متحف كاستيلا ليون للفن المعاصر، و«حين تتشكل الحياة: حوار مع البرازيل المستقبلية» (2008) في متحف ساو باولو للفن الحديث. وكانت ضمن لجنة تحكيم بينالي فينيسيا (1999)، وجائزة هوغو بوس في متحف غوغنهايم (2002)، وجائزة جيل المستقبل الفنية في مركز بينشوك للفنون (2010).

ويذكر أن مؤسسة الشارقة للفنون تستقطب طيفًا واسعًا من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.