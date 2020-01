شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثالث من مسلسل Anne with an E في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الموسم الثالث من مسلسل Anne with an E، 3 يناير من العام المقبل 2020، وطرح الإعلان الترويجى للموسم الجديد من العمل، ويدور مسلسل Anne with an E حول قيام آن بالبحث عن عائلتها بمجرد بلوغها السادسة عشرة، ويتبعها محبو المسلسل في تلك الرحلة المليئة بالمغامرة، المسلسل يدور في إطار دراما مشوقة، وهو من بطولة آن مع إي جي جيرالدين جيمس، ر. طومسون، دليلة بيلا، لوكاس جيد زومان، وكورين كوسل، وتلعب أميبيث ماكنولتي دور آن، وسيكون الموسم الثالث هو الموسم الأخير من السلسلة، ويعرض المسلسل على CBC

وأكدت الجهة المنتجة لـ مسلسل Daybreak، إلغاء العمل وذلك بعد عرض موسم واحد منه، في أكتوبر الماضى، وتضمن الموسم 10 حلقات.

وتدور أحداث الدراما الكوميدية فى مرحلة ما بعد نهاية العالم حيث يجب على عصابات المدارس الثانوية المنافسة مع بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة.

ويشمل فريق الممثلين كولين فورد، أليفيا ألين ليند ، أوستن كريوت ، وماثيو برودريك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشبكة المنتجة نيتفلكس عن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل الأنيمشن للكبار فقط، Disenchantment، والمقرر عرض أولى حلقاته خلال العام المقبل، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد للعرض .

كما أعلنت الشبكة أن مسلسل Disenchantment، سيطرح على جزئيين، سيتضمن كل منهما 10 حلقات، ليصبح مجموع حلقات الموسم الثالث 20 حلقة، بالإضافة إلى أن الشبكة طرحت فيديو ترويجى للموسم الجديد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".