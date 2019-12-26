شاهد.. أجمل إطلالات سيرين عبد النور في مسلسل الديفا

الخميس 26 ديسمبر 2019

تحرص أغلب النجمات على اختيار إطلالاتهن طوال الوقت بعناية شديدة، وتختلف الأزياء التى يلجأن إليها باختلاف المناسبة، فإطلالة الحفلات تختلف عن تلك التى يظهرن بها فى حياتهن العادية، وكذلك عن الملابس التى يمكن ارتداؤها أثناء الذهاب لممارسة الرياضة أو التسوق وهكذا، وتعد النجمة سيرين عبد النور إحدى أهم النجمات اللائى يخترن إطلالاتهن بعناية شديدة طوال الوقت، فهى تظهر دائمًا بإطلالات أنيقة.



تألقت الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" بعدة إطلالات رائعة خلال أداء دورها فى مسلسل الديفا الذى يعرض حاليا على شاشة التلفزيون، حيث خطفت القلوب باختياراتها لملابسها خاصة فساتين السهرت التى انتشرت بين صفحات جمهورها على نطاق واسع.

ظهرت "عبد النور" بأكثر من إطلالة لامعة، كان معظمها من توقيع مصمم الأزياء رامى قاضى، واختارت التنويع بين الألوان المتعددة كاللون الأسود والفضى وغيرها من الألوان التى جعلت منها أيقونة للجمال والأناقة.

واهتمت "الديفا" أو "سيرين" في إطلالاتها بتنسيق الفستان مع الحذاء والإكسسوارات التى تناسبه، فضلًا عن المكياج وتصفيفة الشعر واختيار المجوهرات، بجانب التصميمات الجذابة والمتناسقة، فعلى سبيل المثال اختارت هذا الفستان الأسود المطرز، والمصمم بطريقة "see through" واختارت معه مكياج هادئ من درجات "النيود"، كا صففت شعرها من خلال ربطه إلى الخلف وترك خصلة على وجهها لإطلالة رقيقة.

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أما هذا الفستان المختلف فى تصميمه والذى اختير له اللون الفضى اللامع مع مجموعة من الألوان التى زينت الجزء السفلى منه كالأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، ولأنه يحتوى على الكثير من التفاصيل التى تجذب الأنظار اختارت معه الظهور بإطلالة بسيطة من خلال المكياج الهاديء والشعر المنسدل بشكل طبيعى.

يذكر أن المسلسل بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

ويتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.

وكانت آخر إطلالات "عبد النور" احتفالًا برأس السنة مبكرة، حيث شاركت جمهورها بصور من الاحتفال، وأطلت بفستان أحمر مثير، وكتبت سيرين قائلة: "بكرة ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندى من اليوم، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها وجمالها".