شكرا لقرائتكم خبر عن «الذيب فى القليب» أحدث عروض الفنان السعودى ناصر القصبى بـ موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ عن مواعيد عرض مسرحية "الذيب في القليب"، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سيتم عرضها على مسرح بكر الشدى بالعاصمة السعودية الرياض رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، وذلك من يوم 2 يناير إلى 18 يناير المقبل.

ويشارك في بطولة العمل، كل من الفنان السعودى ناصر القصبي، وراشد الشمرانى، وعبد الإله السنانى، وحبيب الحبيب، وريماس منصور، وعبد الله المزينى، وعبد المجيد الرهيدى، وهبة الحسين، وعبد المحسن الشمري، و على الحميدي، و زيد السويداء، ومن تأليف خلف الحربي، وإخراج محمد الحملي.

تألق مؤخرًا عدد من المطربين العرب فى ختام مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى أقيم لأول مرة بالعالم فى العاصمة السعودية الرياض، وأبرزهم النجم عمرو دياب، وميريام فارس، وعمرو مصطفى، وراشد الماجد.

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من ناحية أخرى بدأ الإعلان عن حفلات "موسم الرياض" المقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل، وهي يُحيى المطرب حسين الجسمي الذي من المقرر إقامته في 2 يناير المقبل مع المطربة أسما لمنور، في منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، كما يحيى أيضًا المطرب عبد الله الرويشد حفلاً غنائيًا، يوم السبت 4 ينايرالمقبل، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، و يُحيى المطرب نبيل شعيل والمطرب راشد الماجد، وذلك فى يوم الخميس 9 يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم راشد عددا من الأغاني: "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبي "انت الدنيا"، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتيني، الله لا يجيب الزعل وغيرها.

يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.