شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تحتفل بطرح فيلم الفلوس فى دور العرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة زينة بطرح فيلم "الفلوس" بدور العرض أمس الأربعاء، بطولة تامر حسنى وعدد كبير من النجوم، حيث كان مساء أول أمس الثلاثاء، العرض الأول الخاص بحضور صناع العمل الفنى فى أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، من ضنهم الفنان على ربيع، والذى هنأ الفنان تامر حسنى، بالفيلم الجديد بطريقته الكوميدية المعهودة، ونشرت زينة صورا خلال تواجدها فى دور العرض برفقة عدد كبير من الفنانين، وعلقت قائلة: "الحمد لله فيلم الفلوس حاليا بجميع دور العرض".



الفنانة زينة

وكان قد انطلق، أول أمس الثلاثاء، العرض الخاص فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى بأحد المولات الكبرى فى أكتوبر، حيث أقيم عرض خاص للعمل بحضور صناعه وأبطاله وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم وتهنئة أبطاله بطرحه فى دور العرض السينمائية، حيث تواجد تامر حسنى دخل القاعة بصعوبة بالغة بسبب الزحام وتكدس الجمهور حوله، مما تسبب فى شلل الحركة فى محيط قاعة العرض.





وحضر العرض الخاص بطلة الفيلم النجمة زينة وخالد الصاوى وزوجته، والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضًا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، كما تواجدت الفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والراقصة جوهرة، أكرم حسنى، هنا الزاهد، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جوهرة، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على.

وأنطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من، اليوم الأربعاء، خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.