شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال لحبيبتى.. «الساقية» أولى محطات على الهلباوى فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب على الهلباوى حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوى، يوم الجمعة الموافق 17 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يقدم الهلباوى مجموعة متميزة من مقطوعاته الغنائية، ومنها "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، أنا المصرى، قل لمن، قل للميحة، أنا سميتك الجنة، يفهم عنى ما اقول، مولاى، السلام عليك، أبعت لى جواب، وحياتك يا حبيبى"، كما قدم من إبداعاته الخاصة التى نجحت فى جذب الجمهور منها على اى وضع، مرسال لحبيبتى وليلى طال.

من ناحية أخرى شارك على الهلباوى خلال الفترة الماضية بمسرحية "رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لما كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

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المسرحية من إنتاج وزارة الثقافة، وهى عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم فى ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومى داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية فى الحياة والوصول للفطرة السليمة فى الحب.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمي إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى، وشارك أيضا في تتر مسلسل "طاقة نور" من بطولة هانى سلامة وحنان مطاوع وميس حمدان وإيهاب فهمى وجيهان خليل، تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.