محمد رجب يؤدي العمرة.. وعبير صبري تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رجب، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"،صورة له أثناء تأديته مناسك العمرة.

وكتب رجب: "ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلي طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الايمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راضٍ عنا".

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وتفاعلت الفنانة دينا فؤاد مع صورة رجب، وكتبت معلقة: "ربنا يتقبل"، وكتبت عبير صبري: "ربنا يتقبل منك العمره ويقبل كل طاعاتك".

ويصور محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، وأحمد حلاوة.