جنات والشرنوبي يسجلان تتر مسلسل "بخط الإيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: نشرت الفنانة جنات صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من كواليس تسجيل تتر مسلسل "بخط الإيد". وظهرت جنات في الصورة برفقة المطرب محمد الشرنوبي الذي يشاركها ديو الأغنية للمرة الأولي، والفنان أحمد رزق بطل المسلسل. وكتب أغنية التتر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، توزيع وليد شرقاوي. مسلسل "بخط الإيد"، بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، إضافة إلى يسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف.

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