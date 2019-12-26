كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد النبوي يروج لفيلمه الجديد 'فى يوم وليلة' ..بهذه الطريقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحرص الفنان خالد النبوي على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد النبوي على حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له تجمعه مع طفلة من ذوي القدرات الخاصة.

وعلق خالد النبوي على الصورة الخاصة به قائلة"فرحة ومنصور فى فيلم "فى يوم وليلة" ٦ يناير فى دور العرض".

يشار إلى أن فيلم "فى يوم وليلة" تدور أحداثه حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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فيلم "في يوم وليلة" يشارك فيه كل من "خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد"، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.

جدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "ممالك النار"، وهو يحكي التحولات الكبرى في المنطقة العربية بعد وقوع معركة جالديران بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والدولة الصفوية التي حكمت بلاد فارس في إيران، وانتهت بهزيمة الصفويين التي مهدت للعثمانيين الدخول الى بلاد العرب في مصر والشام من خلال معركة مرج دابق التي انتصر فيها العثمانيين على المماليك بقيادة قنصوة الغوري.

"ممالك النار" يضم نخبة متميزة من أفضل نجوم الدراما في الوطن العربي وعلى رأسهم الممثل المصري خالد النبوي الذي يجسد دور "طومان باي"، ورشيد عساف في دور "قنصوة الغوري"، ومنى واصف، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايري، ورنا شميس، وعاكف نجم، وياسين بن قمرة.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر، واستعان فيه المخرج بفريق عمل من ثلاث دول وهي إيطاليا وكولومبيا واتراليا لأعمال الديكورات والملابس