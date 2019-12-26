أحمد عز يؤكد أن مسرحية "علاء الدين" عمل استعراضي يضاهي العروض العالمية

القاهرة - محمد الشناوي
أكد الفنان أحمد عز تحمسه الشديد لتقديم الاستعراض المسرحي "علاء الدين" لأول مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرا إلى إجراء فريق العمل ما لا يقل عن 30 بروفة على المسرحية، التي يخوض فيها أيضا تجربة الغناء.وفي مقابلة مع برنامج MBCTrending، أوضح أحمد عز أن الاتفاق مع صناع المسرحية كان من البداية يدور حول تقديم عمل استعراضي مسرحي غير تقليدي، يضاهي العروض العالمية التي تقدم في مثل هذا الوقت من العام.
مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وبطولة أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم، ومحمد جمعة.
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