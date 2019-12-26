لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور خلال أيام وتكشف سبب اختفائها عن الشاشة

استمر صوت المطربة لطيفة التونسية يغرد داخل كل بيت عربي، بفنها الراقي، ورصيدها الذي وصل إلى أكثر من خمسة وعشرين ألبوماً غنائياً وعشرات الأغنيات المنفردة ، تضم مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية تعاملت فيها مع عدد من أبرز الأسماء في مجال الكلمات والألحان منهم: عبد الوهاب محمد، نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، عمار الشريعي، صلاح الشرنوبي، زياد الطويل، كاظم الساهر، راشد الخضر، بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، بهاء الدين محمد، منصور الشادي، كريم العراقي.

قالت المطربة لطيفة إنه خلال أيام قليلة ستطرح فيديو كليب جديد وألبوم جديد بعنوان «أقوي واحدة» وإنه سيتم التعاون مع مجموعة من الشباب منهم وليد سعد ، ايمن بهجت قمر ، اسلام صبري ، سالم أبو طالب ، بلال سرور وغيرهم.

وأكدت لطيفة، أن ابتعادها عن التمثيل كان بسبب بحثها الدائم عن عمل فني جيد بعد تعاونها مع المخرج الكبير« يوسف شاهين» في فيلم بعنوان «سكوت هنصور» الذي تم إنتاجه عام 2001 ، ومسلسل " كلمة سر" عام 2016.

وأشارت إلى أنه من أسعد اللحظات التي مرت بها عام 2019 هو الرجوع إلى بلدها تونس وإقامه الحفلات من جديد بعد غياب 9 سنوات، والغناء في أكبر مهرجان يقام في تونس تحت اسم «أيام قرطاش».

وأضافت كلمة أخيرة بمناسبة قدوم عام 2020 قائلة :« كل سن وأنتو طيبين ونشوف الخير والأمان في الوطن العربي كله ».

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

لطيفة تحرص على المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية

لطيفة تؤكد أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب