"تامر حسني" يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس" بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان تامر حسني بالعرض الخاص لفيلمه "الفلوس"، بحضور كوكبة من نجوم الفن.وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم بالإضافة إلى بعض النجوم منهم حلا شيحة وحكيم وأكرم حسني وجوهرة وهشام ماجد ومحمد نور وأمير طعيمة ومحمد نور وهنا الزاهد وخالد الصاوي وحرمه والمخرج حسام الحسيني. "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة وبطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام. ويجسد تامر حسني دور نصاب يدعى "سيف"، ويستعين بفتاة تدعى "حلا" وهي بنت ثرية، وهو يقوم بمساعدتها في استعادة أموالها التي سرقت منها، من نصاب آخر ومن هنا تبدأ سلسلة من الخداع والأكاذيب المزيفة، وتختلط مشاعرهم بالحب والحياة والصداقة.

وكان من المقرر أن يتم طرح فيلم "الفلوس"، بموسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الظروف كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة به. واستقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس"، كاسم نهائي للعمل، واستبعدت 4 أسماء كانت مقترحة للفيلم هي "كل سنة وأنت طيب"، و"عملة صعبة"، و"الجوكر".

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