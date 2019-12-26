شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ومحمود الليثى يغنيان "ليلة بمبى".. والأخير: "العالمى الصاروخ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود الليثى، المطرب الشعبى حكيم أغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو قصير خلال ترديدهما كلمات الأغنية ضمن ألبوم حكيم الذى يستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تواجد الفنان محمود الليثى بصحبة المطرب الشعبى حكيم قائلاً: "أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك أنا مليش غير حبك حبك.. أنا بحبك أحبك أحبك".

ويستعد المطرب الشعبى حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان "رقصونى" ضمن أغنيات أحدث ألبوماته الذى يحمل اسم "الراجل الصح"، وطرح منه عددًا من الأغنيات منها سيبونا فى حالنا من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، وليلة بمبى من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والجارسون من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس.

وكان قد احتفل النجم حكيم، مع الفنان على ربيع، على هامش العرض الخاص لفيلم الفلوس، بأغنيته الجديدة "ليلة بمبى"، حيث ظهر الفنانان فى مقطع فيديو مقتضب نشره المطرب الشعبى عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد، ليلة بمبى.

ويعيش حكيم نشاطًا فنيًا مكثفًا وحضورًا كبيرًا إذ أنه المطرب الأكثر تواجدًا فى حفلات رأس السنة بين النجوم العرب واختار حكيم هذا العام 3 حفلات ليتصدر بورصة النجوم فى هذه الليلة بالتخصص كما حدث فى السنوات الأخيرة، ويصبح "هاتريك".