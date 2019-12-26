شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الساحر يكشف عن قصة الصورة الكاملة للساحر محمود عبد العزيز.. اعرف حكايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة خاصة تجمع الفنان محمد محمود عبد العزيز بوالده النجم الراحل محمود عبد العزيز، فدائما ما يتذكر الابن والده فى كافة المناسبات، ويتفاعل مع جمهوره، مطالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وكشف مؤخرا عن صورة جديدة للساحر محمود عبد العزيز حيث شاركها مع جمهوره وعلق قائلاً :"الصورة دى اتشافت كتير بس عمرها ما اتشافت كاملة، النها رده لقيت الصورة الكاملة اللى فيها العائلة كاملة "أبويا و أمى و أنا و ده طبعا قبل وصول أخى العزيز كريم ..اسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا".

وترجع الصورة إلى مجلة الكواكب ، وجاءت تحت عنوان "صورة الأسبوع" حيث أوضح التقرير أن الساحر لم تأخذه النجومية من أبوته، كما أن شهرته لم تمنعه أن يعيش لحظات يملأها السعادة والحنان برفقة أسرته خالية من إرهاق العمل وتوتراته.

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وكان قد شارك أيضا من قبل عن صورة له مع والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز من كواليس مسلسل "باب الخلق"، والذى تم عرضه عام 2011 وعلق محمد على الصورة قائلا :" الأقصر سنة 2011 من كواليس مسلسل "باب الخلق"، في عز الثورة والأزمات خصوصاً السياحية، اقترح والدي أن تكون نهاية المسلسل في الأقصر بدلا من القاهرة، تحمسنا جميعاً لرأيه وقررنا أن نتحدى الظروف ووالدى أولنا، لنظهر معالم بلدنا السياحية العظيمة و لنؤكد أن مصر ستظل بلداً آمناً حتى فى عز أزماتها".





يذكر أنه كان قد احتفل الفنان محمد محمود عبد العزيز بأعياد الكريسماس وسط عدد من أصدقائه وعائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، واستغل نجل الساحر ، تلك المناسبة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالده الراحل، وكتب " كل سنة وحضراتكم جميعاً بألف خير، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا"، وسرعان ما تفاعل معه جمهوره بالدعاء للراحل في التعليقات.