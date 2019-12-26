شكرا لقرائتكم خبر عن فى أسبوع واحد.. إيرادات فيلم Dark Waters زادت الضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Dark Waters أن يحقق 5 ملايين و483 ألف دولار أمريكى فى أسبوع واحد، ليكون بذلك إجمالي إيرادات الفيلم وصلت إلى 10 ملايين دولار و742 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد استطاع الفيلم أن يحقق 102 ألف دولار في العرض الافتتاحى، وكانت الإيرادات ضعيفة نسبة لأبطال العمل، وأبرزهم الممثلة الأمريكية آن هاثاوي، والممثل العالمى مارك روفالو.

وأنقسمت الإيرادات بين 10 ملايين و155 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و586 ألف دولار في دور العرض حول العالم، والعمل من إنتاج شركة Focus Features، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى العديد من دور العرض حول العالم في خلال الشهر الجارى.

ويدور الفيلم في إطارى الدراما، والسيرة الذاتية، فيلم Dark Waters من بطولة الممثلة الأمريكية آن هاثاوي، والممثل العالمى مارك روفالو، وليام جاكسون هاربر، بيل بولمان، تيم روبنز، فيكتور جاربر، ماري وينينجهام، بيل كامب، لويزا كراوس، كيفن كراولي، دانييل ر. هيل، دنيس دال فيرا، تشاني مورو، مارك هوكل، ليزا ديروبرتس، الفيلم من تأليف الثلاثى ماثيو مايكل كارناهان، ماريو كوريا، ناثانيل ريتش.

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Dark Watersمستوحى من القصة الحقيقية لمحامي عنيد يكشف سرًا كبيرًا وعميقًا، ويربط بين عدد متزايد من الوفيات غير المبررة بسبب واحدة من أكبر الشركات في العالم، وفي هذه العملية، ويخاطر بكل شيء مستقبله وعائلته وحياته لكشف الحقيقة.

العمل من إخراج تود هاينز، وكانت اخر أعمال فيلم بـ عنوان "Wonderstruck" في عام 2017، بطولة الممثلة ميليسنت سيموندز وجوليان مور عن طفلين تتشابك حياتهما لكنهما منفصلتان على مدار 50 عامًا، وكان من إنتاج شركة أمازون، وحقق إيرادات وصلت إلى 3.2 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.