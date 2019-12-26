إغراء محمد رمضان على طريقة هيفاء وهبي ومونيكا بيلوتشي!

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - كشف الفنان المصري محمد رمضان عن صور جديدة من كواليس كليب أغنية “رايحين نسهر” الذي انتهى من تصويرها وأعلن عن موعد طرحها ليلة رأس السنة.
وظهر محمد رمضان في احدى الصور وفى فمه “سيجار” وحوله 14 فتاة تحاولن إشعال السيجار له، ليعيد الأذهان إلى مشهد نجمة الإغراء العالمية مونيكا بيلوتشي فى فيلمها الإيطالي “Malena” الذى تم عرضه قبل 19 عاماً وتحديداً عام 2000 حيث ظهرت وحولها العديد من الرجال الذين يحاولون إشعال سيجارتها.
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