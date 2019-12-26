شاهد… بلقيس ترقص في الشارع فرحا بالعام الجديد!

كتب امير فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - نشرت الفنانة بلقيس مقطع فيديو قصير للتعبير عن استعدادها للعام الجديد بمزاج ايجابي وقوي وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت بلقيس فتحي في الفيديو وهي تقوم بخطوات راقصة في الشارع حيث بدت السعادة عليها واكتفت بالتعليق “2020”.
كما اوضتحت بلقيس ان الفرو الذي ظهرت ترتديه في الفيديو ليس حقيقي لأنها ضد الوحشية على الحيوانات.
وكانت بلقيس قد عبرت في تغريدة عن تفاؤلها بالعام الجديد حيث كتبت: “الطموح لا يقف بوجهه شيء عندي سأصل هناك بإذن الله في الوقت المناسب ???? ٢٠٢٠ سيكون عاما مثمرا وفيه قفزات نوعية ان شاء الله ????”.
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