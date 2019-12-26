رد حاد من والدة حلا الترك على دنيا بطمة بعدما رفضت تشبيه ابنتها بالفنانة الشابة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشتعلت الخلافات مجددا بين الفنانة المغربية دنيا بطمة وطليقة زوجها السيدة منى السابر، بعد تصريح لدنيا رفضت فيه تشبيه ابنتها “غزل” بابنة زوجها الفنانة حلا الترك.

دنيا بطمة ردت على تعليق لإحدى متابعاتها نصحتها فيه بإبعاد ابنتها عن الفن وعدم حرمانها من طفولتها تماماً كما حدث مع حلا، وهو ما أغضب الفنانة ورفضت تشبيه ابنتها بحلا، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى عمل ابنتها في الفن ولن تستغلها مادياً.

والدة حلا، السيدة منى السابر، ردت على تعليق دنيا، قائلة: “آخر همي الحكي اللي بيتقال.. وإنه ايش بيشبه بنتها بوضع بنتي حلا.. والله المفروض الإنسان الي عنده كرامة ما يقعد في بيت مش بيته ده أولًا“.

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وأضافت: ” تاني شي البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب.. بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب، وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها”.

وتابعت “الحمدلله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت ووقفت وقفات مع أبو محمد.. وأنا بالعكس مو متضايقة أنا قاعدة أضحك “.

وأكملت: “على الإنسان احترام نفسه وجمهوره وإن لكل فعل ردة فعل.. زلا بد من تحكيم العقل مع مرور السنوات وعدم التصرف بطريقة هستيرية تستدعي الذهاب إلى مستشفى المجانين”.