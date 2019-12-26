محمد الشرنوبي وخطيبته الجديدة في لقطة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي جمهوره في صور جديدة له مع خطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام.

الشرنوبي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجران»، صورة له مع خطيبته، أمام شجرة الكريسماس، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.

الصورة نشرتها راندا رياض عبر حسابها وكتبت: «كل ما أتمناه في الكريسماس هو أنت»، ليعلق الفنان قائلا: «ربنا يخليكي لي».

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الشرنوبي سبق له الارتباط بابنة الفنانة أمل رزق، ولكنه انفصل عنها بعد ذلك، ثم ارتبط بمديرة أعماله سارة الطباخ، ولكنه انفصل عنها بعد ذلك بسبب مشاكل بينهما.

يشار إلى أن محمد الشرنوبي احتفل بخطبته الثلاثاء 10 ديسمبر، في حفل عائلي بسيط حضره الأصدقاء المقربين.

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي هي مشاركته في حكاية “ماتيجي يامليجي” من الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك” وشارك في بطولته محمود حجازي، ودنيا عبد العزيز، وهدى المفتي، ومحمد يسري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري وإنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي.