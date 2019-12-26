أول ظهور لشقيق الفنانة منة فضالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لأول مرة، نشرت الفنانة المصرية منة فضالي صور حديثة لها برفقة شقيقها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصور وهي تحتضن شقيقها، وكتبت إنه مر وقت طويل منذ آخر لقاء بينهما، وأنها سعيدة برؤيته، حيث يعيش خارج مصر.

صور منة وشقيقها سببت صدمة للجمهور، وخاصة أنها لم تصرح من قبل أن لها أخ، كما أن شقيقها ظهر وهو يضع خواتم وطلاء أظافر.

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جمهور منة سألها عما إذا كان هذا هو شقيقها في الحقيقة أم أنه صديق مقرب، وأكدت منة في تعليق أنه شقيقها.

كانت منة فضالي أعلنت عن انسحابها من فيلم “ماكو” دون توضيح أسباب، وتمنت التوفيق لأسرة الفيلم.

فيلم “ماكو” بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي والتركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف.

منة فضالي حققت مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، وشارك في البطولة عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، وميرفت أمين، ومحمد نجاتي.