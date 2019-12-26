تامر حسني عن فيلم «الفلوس»: عامل فيه حاجة أول مرة أقدمها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الفنان المصري تامر حسني، إن دوره في فيلم “الفلوس” مختلف تمامًا عن كل الأدوار التي قدمها قبل ذلك، والفيلم به مشاهد إثارة وأكشن.
تامر حسني تحدث عن مشاركة الفنانة زينة معه في الفيلم قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “زينة فيه بينا أفلام كتير ناجحة وإحنا أصدقاء طول العمر، وزينة عاملة دور حلو بحييها عليه، وطالعة مختلفة جدًا، وإن شاء الله تلاقي ردود أفعال إيجابية كبيرة جدًا”.
وعن اكتفائه بتقديم أغنية واحدة فقط خلال احداث الفيلم قال: “الفيلم ده أنا عامل فيه حاجة أول مرة أقدمها عامة ولذلك لا أريد الاقتراب ناحية الغناء بالعكس وأنا أعمل كنت عايز أنسيك أنني مغني”.
وأكد أن مشهد تصوير أغنية “حلو المكان”، التي قدمها في الفيلم، قدمت خلال حفلة تم دفعوتهم لها في “نايت كلوب”، والأغنية تعرض على أنها شهيرة والكل يغنيها ماعدا تامر نفسه وذلك حتى لا يفصل المشاهد عن التمثيل.
فيلم “الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.
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