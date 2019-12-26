كيلي جينر تحتفل بالكريسماس بزي سانتا كلوز.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلى جينر، على مشاركة جمهورها بصورة جديدة من احتفالات أعياد الكريسماس بصحبة أصدقائها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.

العارضة والملياررديرة الصغيرة والبالغة من العمر 22 عامًا، ظهرت بملابس سانتا كلوز مع اصدقائها فى صورة استعدادات عيد الميلاد، وسرعان ما حصدت الصورة على عشرات الآلاف من التعليقات وأكثر من 4.6 مليون لايك خلال ساعات قليلة من نشرها.

وبحسب موقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير، من المقرر أن تضع كيلي جينر، وزوجها السابق، البالغ من العمر 22 عامًا، خلافاتهما جانبًا فى يوم العيد فى لوس أنجلوس، للاحتفال مع ابنتهما الصغيرة، ويقال إنهما عازمان على جعل اليوم خاصًا من أجل طفلتيهما.

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وكانت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الحسناء كيلي جينر، قد تألقت في حفل النجم العالمي بي ديدي، والذي حرص على إقامة حفل عيد ميلاده الخمسين، أمس، وسط قائمة نجوم ومشاهير من الوسط الفني، والتي أطلق عليها الكثيرين “مؤتمر سوبر ستار”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، ظهرت بفستان أسود مثير ومفتوح من الصدر به نقوش لامعة، كما شهد حضور الحفل شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان مع زوجها مطرب الراب العالمي كاني ويست.

وكان النجم الأمريكي شون كومز الشهير بـ بي ديدي، قد حرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.