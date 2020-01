ماريا كاري تحتفل بليلة الكريسماس وسط الثلوج.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري، متابعيها مظاهر احتفالها بليلة الكريسماس، حيث قامت بنشر صورة جديدة لها برفقة ابنائها خلال احتفالهم بهذه المناسبة.

ونقلت جريدة الديلي ميل، الصورة التي نشرتها ماريا كاري، وظهرت بها وسط الثلوج، ومعها ابنائها “موروكان”، و”مونرو كانون”.

وجاء ذلك بعد أن اختيرت النجمة العالمية ماريا كاري لتقوم بإشعال أضواء احتفالات الكريسماس لمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك لهذا العام.

كما قد أعادت ماريا طرح نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة لموسم الكريسماس all I want for Christmas is you.

وتم اختيار المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري لتضئ أنوار احتفالات الكريسماس لعام 2019 الجاري بمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك.

Advertisements

صحيفة الديلي ميل، نشرت مؤخرا، لقطات من الاحتفالية التي ظهرت بها ماريا كاري، وشملت احتفالها بمرور 25 عام على طرح اغنيتها الشهيرة All I Want For Chirstmas Is You.

وتعتبر أغنية All I Want For Chirstmas Is You، واحدة من أشهر اغاني الكريسماس التي طرحت خلال العقود الماضية.

وعند طرحها للمرة الأولى عام 1994، لم تنجح اغنية ماريا كاري All I Want For Chirstmas Is You بالوصول لصدارة قائمة أعلى 100 اغنية استماع في الولايات المتحدة، وتوقفت عند المركز العاشر.

وبعد 25 عاما، من طرحها، عادت الأغنية لتصدر قائمة الاكثر استماع بأمريكا، للمرة الأولى منذ ذلك الوقت باحتلالها للمركز الأول.

وتحقق أغنية ماريا كيري عائدات استماع على تطبيقات الموسيقى المختلفة سنويا، تصل لـ 2 مليون دولار، ومن المرجح بعد عودة شعبيتها تحقيق 600 الف دولار دولار عائدات استماع قبل نهاية العام.

والجدير بالذكر أن ليلة عيد الميلاد، كانت تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.