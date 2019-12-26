فهرية أفجان تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية فهرين أفجان بعيد ميلاد زوجها، النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وحرصت على مشاركة الفانز أجواء احتفالها.

فهرية نشرت صورة لمجموعة لقطات رومانسية مميزة تجمعها بنجم «حب أعمى»، معلقة عليها:«قلبي، جعلتني أشعر بأني الأغلى في حياتك عندما منحتني حبك ومنحتك حبي، وأنا اضفت روحك لروحي ومنحتك أغلى هدية في عامك الجديد.. أحبك كثيراً.. ومن الجيد أنك كل شئ لنا».

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يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017 بعد قصة حب جمعتهما خلال كواليس مسلسل «طائر النمنمة»، وقد انجبت مولودهما الأول في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، كما كان فيلم «الحب الأبدي» الذي يجمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك قبل زواجها.

فهرية وضعت شروطاً للمنتجين الراغبين في الاتفاق معها على عروض فنية جديدة، وهي أن تعمل لمدة 9 ساعات يومياً فقط، مع أخذ يومين أجازة أسبوعياً، وذلك إلى جانب العطلات الرسمية، حرصاً منها على ايجاد وقت تمضيه مع مولودها الأول «كاران».