الفنانة السعودية نيرمين محسن تبهر الجمهور برشاقتها.. كيف خسرت 15 كيلو؟.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عادة ما تشارك الفنانة السعودية نيرمين محسن جمهورها بمجموعة صور من حياتها اليومية وكواليس أعمالها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الفنانة السعودية استعرضت مؤخرا رشاقتها من خلال مجموعة صور حديثة لها، والتي أبهرت جمهورها بشكل كبير، وتسائلوا عن سر رشاقة جسدها.
وكانت نيرمين محسن قد كشفت في تسريحات سابقة سر خسارتها 15 كيلو جرام من وزنها خلال عام واحد، بقولها إنها لم تخضع إلى أي عمليات جراحية تجميلية، أو عمليات شفط للدهون.
الفنانة السعودية أكدت أنها خضعت فقط لحمية غذائية خاصة ومجهوداً بدنياً كبيراً، نافية بذلك كل ما تردد عن خضوعها لعملية تخفيف وزن.
يذكر أن الفنانة السعودية نيرمين محسن تشارك في مسلسل “سوق الدماء”، والذي يعرض حاليا على قنوات MBC، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها، وخاصة الأشخاص الذين قد يفقدون أحد أبناؤهم ويضطرون للتنازل عن المطالبة بحقهم أمام الضغط من قِبل لجنة إصلاح ذات البين والمشايخ، أو أمام الابتزاز.
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