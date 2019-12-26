يوسف شعبان يعود للدراما من أجل خالد بن الوليد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري القدير يوسف شعبان، العدول عن قرار اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة، بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في مسلسل “سيف الله”، مأخوذ عن عبقرية خالد بن الوليد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، من إنتاج “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.

الفنان المصري قال في تصريحات صحفية: إنه تعاقد رسميا على المسلسل الأيام الماضية وذلك بعد إعجابه بالشخصية على الورق، الأمر الذي جعله يتحمس لخوض التجربة، مضيفاً أن السيناريست إسلام حافظ “شاطر” وقدم ورق مميز.

وأكد شعبان أن العمل يعتمد على مصادر موثوقة منذ قرائته الحلقة الأولى، مشيرا إلى أن خبرته في المسلسلات الدينية والتاريخية تجعله يستطيع الحكم على جودة تنفيذ العمل.

Advertisements

وأضاف شعبان، أن أسباب تحمسه للعودة هو العمل مع رؤوف عبد العزيز المخرج، الذي تتميز أعماله بالعمق وتكشف عن مخرج صاحب رؤية وعلى دراية ومعرفة كبيرة بإدارة الفنان، الأمر الذي تأكد منه بعد عقد جلسات جمعته بعبد العزيز جعلته يشعر أنه سوف يكون في يد أمينة مع مخرج مثقف.

وأوضح الفنان الكبير أن هذا المسلسل بمنزلة عودة قوية للدراما الدينية خلال الفترة الحالية، في ظل وجود شركة إنتاج ومنتج كبير يسعى جاهدا لتوفير كل السبل لخروج بالعمل بالشكل الذي يليق به، ولا تبخل نهائيا بأي شيء وهذا ما اتضح لي حينما شاهدت الديكورات والملابس وغيرها من الأشياء التي يتطلبها العمل.

مسلسل “سيف الله” من بطولة النجم عمرو يوسف، ويوسف شعبان وعدد كبير من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعا، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي.