حسين الجسمي يغني بطل الحكاية لأصحاب الهمم في مصر

الخميس 26 ديسمبر 2019

قدَّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية "بطل الحكاية" رفقة مجموعة من أصحاب الهمم خلال احتفالية "قادرون باختلاف 2"، مساء الثلاثاء، في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وحضر الاحتفالية التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بمشاركة وزارة الشباب والرياضة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأهالي أصحاب الهمم.

وشارك في أداء الأغنية إلى جانب الجسمي السفير المفوّض فوق العادة "ندى" متحدية إعاقة بصرية و"عبدالرحمن" متحدي إعاقة بصرية و"هشام" متحدي إعاقة التوحد، وذلك في ختام الاحتفالية وسط تفاعل وتأثر كبيرين من الحضور في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في ضاحية التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة.

وأعرب الجسمي عن فخره وسعادته بمشاركته، والوقوف إلى جانب أصحاب الإصرار والطموح والتحدي في مختلف المجالات.

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وقال الفنان الإماراتي عبر جميع مواقعه الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي: "مشاركتنا بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية اهتمامه الإنساني بأصحاب الهمم باحتفاليتهم #قادرون_باختلاف 2 تدعونا للفخر والسعادة كمصريين وعرب.. ومشاركتي لأحبابي من ذوي القدرات الخاصة في أغنية #بطل_الحكاية محطة إنسانية سأفتخر بها دائما".

وأشاد الجسمي بتنظيم وتنوع فقرات الحفل، شاكرا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على اهتمامه ومتابعته المستمرة.

وحملت أغنية "بطل الحكاية" ألحان هشام جمال، وكتبها الشاعر محمد إبراهيم، ووزعها موسيقيا "مادي"، وقام بعملية هندسة الصوت ومكساج بيشوي مجدي.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات التي كشفت مقدرة أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة على إنجازاتهم في جميع المجالات الثقافية والعلمية والرياضية.