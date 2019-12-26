أروى جودة تتألق على غلاف مجلة ELLE العربية بإطلالات متميزة.. صور

الخميس 26 ديسمبر 2019

ظهرت الفنانة المصرية المتميزة أروى جودة، على غلاف مجلةelle العربية، فى حوار أجرى معها حول حياتها، ومسيرتها، ومشاريعها المستقبلية وغيرها من التفاصيل، وذلك بعد انتقالها من عالم الأزياء إلى التمثيل وتحقيقها شهرة واسعة بعد نجاحها في لفت الأنظار منذ ظهورها الأول في فيلم "الحياة منتهى اللذة"، والذي شكل بداية انطلاقها في عالم السينما والتليفزيون.



وظهرت أروى كعادتها بعدد من الإطلالات المتميزة، منها فستان أبيض من الشيفون، بالإضافة إلى فستان رمادي منقوش بالأصفر والوردى، معتمدة على مجموعة من الإكسسوارات المتميزة التى أضافت إلى إطلالاتها مزيد من الأناقة والتألق.

كما اعتمدت على تصفيف شعرها الأسود سواء بتجميعة بشكل فوضوى، أو تركه منسدلا فى شكل أمواج جذابة "ويفى"، مستخدمة مكياج هادىء أظهر جمالها الطبيعى.

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قالت أروى جودة خلال حوارها معelle العربية إنها تتمنى أن تلعب دور الشرطية المصرية، وأن تجسد تفاصيل حياتها في عمل فنى، مؤكدة أن الشرطة المصرية حياتها مليئة بالتفاصيل المثيرة التي تستحق أن تجسد في عمل فنى، لافتة إلى أنها تعمدت التنوع في أدوارها ما بين الشخصية الصعيدية والراقصة.

وأضافت جودة إلى أنها انتهت من تصوير فيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وباسم سمره، وتظهر فيه كضيفة شرف، بالإضافة إلى فيلم "القصر المسكون" من إخراج وائل عبد الله.

وكانت الفنانة أروى جودة قد حققت نجاحًا ملحوظًا فى آخر أعمالها الدرامية "أهو دا اللى صار" الذى تم عرضه على قناة ON E فى فبراير الماضى، بطولة روبى، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل، وعلى الطيب، ومحمود البزاوى.