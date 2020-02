صور.. أديوس يزيح الستار عن ألبومه الجديد في 2020

كشف باند أديوس عن ألبومه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر بعض الصور من الأستوديو.

وعلق أديوس على الصور، قائلًا: قررنا إنهاء عام 2019 ببداية

جديدة.. لقد بدأنا بالفعل في تسجيل ألبومنا القادم مع مهندس الصوت الرائع تيري نيكاس.. و نحن متحمسون حقًا لرؤية هذاالعمل الجديد .. وسيتم الإعلان عن الألبوم قريبًا.

يذكر أن أديوس باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان Skin Age، كما يضم الألبوم على 8 أغاني من بينهم: Crown Of Centuries، Crystal Clear، ،Alzar، All The Evidence، Dungeon Keys، New Mystery.