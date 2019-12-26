أزمة خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. ما هى الحقيقة

نشرت الحساب الرسمي لبرنامج et بالعربي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تقريرًا عن إعلان خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح رسميًا، الجمعة القادمة.

قال البرنامج إن الموسيقار هاني مهنى كشف له عن أن نجلته هنادي مهنا ستحتفل بمنزلها بقراءة الفاتحة مع أحمد خالد صالح نجل الراحل خالد صالح، وسط جو عائلي بعيد عن الوسط الفني.

رغم ذلك عاد ونفى هاني مهنا الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية عن قراءة فاتحة ابنته هنادى مهنا على الفنان أحمد خالد صالح.

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ولم يذكر الفنان أحمد خالد صالح، أو الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابهما الرسميان على موقع انستجرام أي تصريحات بالنفي أو

الإيجاب عن خطبتهما.

ومن ناحية أخرى تسعد الفنانة هنادي مهنا لعرض فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم بنات ثانوي، وهو بطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، محمد عادل، كريم قاسم، تامر هاشم.

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح، يستعد لعرض مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، وهو بطولة كل من منة شلبي، آسر ياسين، خالد أنور، مي الغيطي، عارفة عبدالرسول، سوسن بدر، رشدي الشامي، محمد رضوان، أيمن صلاح.