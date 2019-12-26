تراند اليوم : الفن والحياة امسية ثقافية باوبرا الاسكندرية

الاسكندرية/نسرين عبد الرحيم

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر امسية ثقافية بعنوان الفن والحياة وذلك فى السابعة مساء الجمعة 27 ديسمبر على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” وتستضيف كل من الدكتور احمد عبد الله استشارى الطب النفسى ، الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك ، والتشكيليان حسين نوح الذى يقدم نماذج من اعماله ببهو مسرح اوبرا دمنهور وجرجس بخيت ويعرض بعض ابداعاته ببهو مسرح اوبرا الاسكندرية .

يدور الحوار حول مفهوم الابداع ودوافعه النفسية وسيكلوجية عملية الابتكار الى جانب مقومات الشخصية الابداعية ودور الفنون فى عملية العلاج النفسى باعتباره وسيلة لتفريغ الطاقات .