شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس للزعيم عادل إمام: واحشنى و كل سنة و أنت طيب و بتضحك على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة احتفالات الكريسماس العام الميلادي الجديد، ونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورته برفقة الزعيم عادل إمام وعلق قائلاً:" واحشنى و كل سنة و أنت طيب و بخير و بتضحك على طول".

ويخوض الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل حيث يلعب دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي. ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، محمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



نجيب ساويرس

وكان قد كشف المخرج رامى إمام حقيقة صورة للزعيم عادل إمام انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل حول ذكرياتها الخاصة وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة معه بإعادة نشرها مرة أخرى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، مع سرد بعض التفاصيل التى تنشر لأول مرة.

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