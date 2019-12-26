شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التيلر الدعائى لفيلم "بنات ثانوى" للشرنوبى وجميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر
والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.
وينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلم "بنات ثانوى"، بعد أن أعلن عن خطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلى للغاية، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وهو الأمر الذى جعله محل اهتمام رواد السوشيال ميديا.
وكشف ملاك عادل لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع المطرب محمود الليثى فى أغنيتين داخل أحداث فيلم "بنات ثانوي"، الأولى والثانية من ألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، وإسلام شبيسى، وأوضح أن الأغانى تحمل طابعا جديدا غير أعمالى السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور الليثى.
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