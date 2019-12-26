- 1/30
- 2/30
- 3/30
- 4/30
- 5/30
- 6/30
- 7/30
- 8/30
- 9/30
- 10/30
- 11/30
- 12/30
- 13/30
- 14/30
- 15/30
- 16/30
- 17/30
- 18/30
- 19/30
- 20/30
- 21/30
- 22/30
- 23/30
- 24/30
- 25/30
- 26/30
- 27/30
- 28/30
- 29/30
- 30/30
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة تكريم حسن حسنى من نقابة الممثلين وسط نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر
وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل تكريم حسن حسنى وعلى رأسهم محمد سعد، محمد هنيدى، صلاح عبد الله، سوزان نجم الدين، وايهاب فهمى، محسن منصور، المخرج عمرو عابدين، عمرو عبد العزيز، عزوز عادل، سليمان عيد، منة بدر تيسير، حسن عبد الفتاح، يسرا المسعودى، يسرا وجيه، مارتينا عادل، المخرج مصطفى فكرى، محمد الصاوى، مصطفى منصور، حسام الجندى وزوجته منال الحمروشى، فاطمة الكاشف.
وكان حسن حسنى قد دخل إلى المسرح بصحبة النجمين محمد سعد ومحمد هنيدى واستقبله على المسرح نقيب الممثلين أشرف زكى وصلاح عبد الله وسليمان عيد والمخرج أحمد شفيق وأوس أوس وإيهاب فهمى، وبعد ذلك تم عرض أغنية قدمت خصيصًا من أجل حسن حسنى، وبعد ذلك عُرض فيلم قصير تم تصويره فى منزل النجم الكبير والذي حكى باختصار عن مشواره منذ البداية حتى الآن
جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لحظة تكريم حسن حسنى من نقابة الممثلين وسط نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.