شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة تكريم حسن حسنى من نقابة الممثلين وسط نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي فى دورته الرابعة برئاسة الفنان أشرف زكى، النجم الكبير حسن حسنى وذلك بمسرح النهار الخاص بالنقابة بشارع قصر العينى، وسط حفاوة شديدة من الفنانين الذين تواجدوا للمشاركة فى هذه اللحظة، حيث صعد كل الفنانين الحاضرين على خشبة المسرح لتكريم الفنان الكبير الذى وجه الشكر لكل الحضور وللنقابة وأشرف زكى على فكرة المهرجان وتكريم فنان أو اثنين كل دورة لأن ذلك يشعر الفنانين بالتقدير لما قدمه من أعمال فى مشواره الفنى.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل تكريم حسن حسنى وعلى رأسهم محمد سعد، محمد هنيدى، صلاح عبد الله، سوزان نجم الدين، وايهاب فهمى، محسن منصور، المخرج عمرو عابدين، عمرو عبد العزيز، عزوز عادل، سليمان عيد، منة بدر تيسير، حسن عبد الفتاح، يسرا المسعودى، يسرا وجيه، مارتينا عادل، المخرج مصطفى فكرى، محمد الصاوى، مصطفى منصور، حسام الجندى وزوجته منال الحمروشى، فاطمة الكاشف.

وكان حسن حسنى قد دخل إلى المسرح بصحبة النجمين محمد سعد ومحمد هنيدى واستقبله على المسرح نقيب الممثلين أشرف زكى وصلاح عبد الله وسليمان عيد والمخرج أحمد شفيق وأوس أوس وإيهاب فهمى، وبعد ذلك تم عرض أغنية قدمت خصيصًا من أجل حسن حسنى، وبعد ذلك عُرض فيلم قصير تم تصويره فى منزل النجم الكبير والذي حكى باختصار عن مشواره منذ البداية حتى الآن

جدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل‪.

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