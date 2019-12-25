كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:52 مساءً - إحتفلت الممثلة السورية نظلي الرواس بإنتهاء الإمتحانات النصفية لابنتيها على طريقتها الخاصة، من خلال الغناء عبر مقطع فيديو نشرته، عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلّقت الرواس على الفيديو، قائلة: “تحية لكل ماما خلّصت فحصها اليوم ..قصدي خلّصو ولادها فحص.. من غير شر الأولاد مع رفقاتن برا البيت ..كونن تعبوا كتير من الدرس .. البيت فاضي البيت نظيف .. ما في دراسة .. و أخيرًا أنا مع نفسي وحالي وذااااتي لحالنا .. بتجننوا يا أحلى ماميات ..الله يكملنا بعقلنا الواضح إنو آخر فيوز طق .. مبسوطة”.
يُذكر أن الرواس كانت متزوجة من الممثل السوري جلال شموط، ولهما إبنتان “تيا” و”ليا” .
كانت هذه تفاصيل خبر نظلي الرواس تغني وترقص إحتفالاً بإنتهاء الإمتحانات النصفية لابنتيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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