تركيا تضجّ بخبر انتحار ​سونغول أودان​ بطلة مسلسل “نور”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:52 مساءً - اثار الصحافي التركي هشان اوغلو جدلا كبيرا بعد قوله ان النجمة التركية سونغول أودان اقدمت بالأمس على الانتحار، الا ان بطلة مسلسل “نور” خرجت عن صمتها ونفت ذلك، مشيرة الى انها بالفعل تمرّ بأزمة نفسية وظروف صعبة لكنها لم تنتحر ولن تفعل ذلك ابدا، مبدية استغرابها من نشر أوغلو هذا الخبر الكاذب.
الجدير ذكره ان سونغول أودان كشفت مؤخرا ان طليقها كانبرك أوجوسو كان يضربها ويعاملها معاملة سيئة، مشيرة الى انها كانت تمثّل على المحيطين بها بأنها كانت سعيدة آنذاك، الا ان الواقع كان عكس ذلك.
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