تيم حسن ووفاء الكيلاني يحدثان ضجة بصورتهما الرومانسية

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:52 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها مع زوجها الممثل السوري ​تيم حسن​.

وظهرت الكيلاني في الصورة بإطلالة رومانسية تحتضن زوجها، وإكتفت بوضع تعليق على شكل رسم تعبيري “قلب” على الصورة.

وقد لاقت هذه الصورة إعجاباً كبيراً من قبل المتابعين، الذين إنهالوا بالتعليقات ووصفوا الثنائي بالأجمل على الإطلاق، متمنين لهما دوام النجاح .يُذكر أن حسن يقدّم بطولة مسلسل “العميد، ويشاركه في البطولة كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، أنجو ريحان، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، قاسم ملحو، دارينا الجندي، كميل سلامة، ومعن عبد الحق، من تأليف وإخراج باسم السلكا.